En hızlı yağ yakan karışım
Yapılan incelemeler ve çeşitli araştırmalar sonucunda chia tohumu zayıflamaya yardımcı bir besin olduğu ifade edilir.
En etkili yağ yakan Chia tohumudur. Genellikle çiğ olarak tüketilir. En yaygın kullanım şekli yulaf ezmesi, yoğurt, salata, smoothie ve meyve karışımları gibi gıdalara eklenmesi şeklindedir.
Yağ yakıcı chia tarifi için malzemeler
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı su
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Öncelikle chia tohumları en az 1 saat suda bekletmeniz gerekiyor. Chia tohumları suyu emince jelimsi topak görünümü alacak. Ardından bütün malzemeleri mutfak robotundan geçirin veya chia tohumların olduğu bardak limon suyunu ve balı ilave edip güzelce karıştırın. Yağ yakması İÇİN sabahları aç karnına tüketmelisiniz.
Chia tohumu faydaları
- Yaşlanmayı geciktirir.
- Cilt sağlığını korur.
- Sindirim sağlığını korur.
- Kalp sağlığını korur.
- Diyabet tedavisinde kullanılabilir.
- Enerji arttırır.
- Diş sağlığını korur.
- Metabolizma düzenleyicidir.