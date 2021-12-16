En hızlı yağ yakan karışım

En etkili yağ yakan Chia tohumudur. Genellikle çiğ olarak tüketilir. En yaygın kullanım şekli yulaf ezmesi, yoğurt, salata, smoothie ve meyve karışımları gibi gıdalara eklenmesi şeklindedir.

Yağ yakıcı chia tarifi için malzemeler

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı su

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

Öncelikle chia tohumları en az 1 saat suda bekletmeniz gerekiyor. Chia tohumları suyu emince jelimsi topak görünümü alacak. Ardından bütün malzemeleri mutfak robotundan geçirin veya chia tohumların olduğu bardak limon suyunu ve balı ilave edip güzelce karıştırın. Yağ yakması İÇİN sabahları aç karnına tüketmelisiniz.

Chia tohumu faydaları