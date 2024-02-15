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Teknoloji En hızlı iPhone 15 Pro Max değil! Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu
Teknoloji

En hızlı iPhone 15 Pro Max değil! Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-15 07:27:00 -
En hızlı iPhone 15 Pro Max değil! Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu

AnTuTu, Apple'ın en hızlı cihazları listesini açıkladı. Peki geçen ay, hangi cihaz nasıl bir performans sergiledi?

Apple, eylül ayının ortalarında gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini tanıttı. Böylelikle markanın ürün yelpazesi genişledi ve bu doğrultuda AnTuTu gibi platformlar tarafından her ay yayınlanan raporlarda da önemli değişiklikler yaşandı. Peki an itibariyle üreticinin global pazarlardaki en hızlı cihazları hangileri? İşte globalde en hızlı Apple cihazlar listesi!

Ocak ayının en hızlı Apple cihazlar listesi (Global liste)

Kullanıcıların ne çok merak ettiği konu doğal olarak geçen sene tanıtılan iPhone 15 modellerinin nasıl bir performans göstereceği oldu. Hatta standart ve Pro modellerin farklı işlemcilerden güç alması akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

AnTuTu’ya göre ocak ayının en hızlı Apple cihazı 2 milyon 160 bin 036 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Son dönemde zirveye adeta demir atan tableti 1 milyon 961 bin 22 puanla kardeşi 11 inç iPad Pro 4 takip etti. Listenin üçüncü sırasında da geçen aylara damga vuran ve uzun süre zirveden inmeyen 12.9 inç iPad Pro 5 yer alıyor. 1 milyon 821 bin 485 puan alan cihazın ardından 1 milyon 770 bin 761 puanla 11 inç iPad Pro 3 geliyor.

 
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iPhone 15 Pro’ların an itibariyle en güç mobil işlemcilerden birisi Apple A17 Pro’dan güç aldığını belirtelim. iPhone 15 Pro altıncı, 15 Pro Max ise yedinci sırada kullanıcıların karşısına çıkıyorlar.

İşte AnTuTu verilerine göre en hızlı Apple cihazlar:

  • 12.9 inç iPad Pro 6: 2 milyon 160 bin 036 puan
  • 11 inç iPad Pro 4: 1 milyon 961 bin 22 puan
  • 12.9 inç iPad Pro 5: 1 milyon 821 bin 485 puan
  • 11 inç iPad Pro 3: 1 milyon 770 bin 761 puan
  • iPad Air 5 – 1 milyon 690 bin 839 puan
  • iPhone 15 Pro: 1 milyon 516 bin 275 puan
  • iPhone 15 Pro Max: 1 milyon 500 bin 939 puan
  • iPhone 14 Pro – 1 milyon 432 bin 920 puan
  • iPhone 14 Pro Max – 1 milyon 428 bin 70 puan
  • iPhone 15 Plus – 1 milyon 372 bin 745 puan

 

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