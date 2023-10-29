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Aktüel En güzel günleri kabusa döndü! Düğünde kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

En güzel günleri kabusa döndü! Düğünde kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-10-29 23:13:00 -
En güzel günleri kabusa döndü! Düğünde kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre şarkı isteği üzerine çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pirlibey Mahallesi’ndeki bir düğünde iddiaya göre damat ve gelinin akrabaları arasında şarkı isteği üzerine kavga çıktı. İki taraf içki şişeleri ile birbirine girerken, Oktay Kabakoğlu, M.K. ve E.K. çıkan arbedede yaralandı. İhbar üzerine Pirlibey Mahallesi’ne çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Oktay Kabakoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar M.K. ve E.K.’nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.C, E.C, B.C ve M.T isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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