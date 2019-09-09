Sofraların bereketini, dostluğun pekişmesini, güler yüzün hürmetini bu ayda daha iyi anlıyor ve yaşıyoruz. Aşure ayının gelmesiyle birlikte, kazanlarda kaynayacak olan en güzel malzemeleri sizler için derledik. Peki ama en güzel aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içerisine ne konur? Aşure nasıl yapılır? İşte detaylar...

Birçok fazileti içinde barındıran bu ayın bereketi, aşure ile taçlanıyor. Evlerdeki bu neşenin çoğalması için bir vesile olan aşurenin yapımına özen ve dua gerekir.

Aşure yapılırken okunacak dua

Aşureyi dua ile pişirmenin birçok fazileti vardır. Evin bereketine bereket katar ve o kişinin de bu bereketten nasibini almasını, o yılın hayırlı geçmesini sağlar.

Aşure, bilinenin üzerine 40 çeşitle yapılır. Fakat evlerimizde genelde 15 çeşitle yapılır.

En güzel aşure nasıl yapılır?

En güzel aşure malzemeleri nelerdir?

Buğday

Nohut

Fasulye

İrmik

Çörek otu

Kuru üzüm

Kuru kayısı

Şeftali

Pirinç

Süt

Tuz

Karanfil

Tarçın

Limon suyu

Evde aşure nasıl yapılır?

Portakal suyu

Portakal kabuğu rendesi

Limon kabuğu rendesi

Gül suyu

Dolmalık fıstık

Ceviz içi

İncir

Havuç

Nişasta

Elma

Badem

Dut

Ayva

Vanilya

Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl yapılır?