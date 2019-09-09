En güzel aşure malzemeleri nelerdir?
Sofraların bereketini, dostluğun pekişmesini, güler yüzün hürmetini bu ayda daha iyi anlıyor ve yaşıyoruz. Aşure ayının gelmesiyle birlikte, kazanlarda kaynayacak olan en güzel malzemeleri sizler için derledik. Peki ama en güzel aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içerisine ne konur? Aşure nasıl yapılır? İşte detaylar...09 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
Sofraların bereketini, dostluğun pekişmesini, güler yüzün hürmetini bu ayda daha iyi anlıyor ve yaşıyoruz. Aşure ayının gelmesiyle birlikte, kazanlarda kaynayacak olan en güzel malzemeleri sizler için derledik. Peki ama en güzel aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içerisine ne konur? Aşure nasıl yapılır? İşte detaylar...
Birçok fazileti içinde barındıran bu ayın bereketi, aşure ile taçlanıyor. Evlerdeki bu neşenin çoğalması için bir vesile olan aşurenin yapımına özen ve dua gerekir.
Aşureyi dua ile pişirmenin birçok fazileti vardır. Evin bereketine bereket katar ve o kişinin de bu bereketten nasibini almasını, o yılın hayırlı geçmesini sağlar.
Aşure, bilinenin üzerine 40 çeşitle yapılır. Fakat evlerimizde genelde 15 çeşitle yapılır.
En güzel aşure malzemeleri nelerdir?
- Buğday
- Nohut
- Fasulye
- İrmik
- Çörek otu
- Kuru üzüm
- Kuru kayısı
- Şeftali
- Pirinç
- Süt
- Tuz
- Karanfil
- Tarçın
- Limon suyu
- Portakal suyu
- Portakal kabuğu rendesi
- Limon kabuğu rendesi
- Gül suyu
- Dolmalık fıstık
- Ceviz içi
- İncir
- Havuç
- Nişasta
- Elma
- Badem
- Dut
- Ayva
- Vanilya
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