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En güzel aşure malzemeleri nelerdir?

Sofraların bereketini, dostluğun pekişmesini, güler yüzün hürmetini bu ayda daha iyi anlıyor ve yaşıyoruz. Aşure ayının gelmesiyle birlikte, kazanlarda kaynayacak olan en güzel malzemeleri sizler için derledik. Peki ama en güzel aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içerisine ne konur? Aşure nasıl yapılır? İşte detaylar...

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
En güzel aşure malzemeleri nelerdir?

Sofraların bereketini, dostluğun pekişmesini, güler yüzün hürmetini bu ayda daha iyi anlıyor ve yaşıyoruz. Aşure ayının gelmesiyle birlikte, kazanlarda kaynayacak olan en güzel malzemeleri sizler için derledik. Peki ama en güzel aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içerisine ne konur? Aşure nasıl yapılır? İşte detaylar...

Birçok fazileti içinde barındıran bu ayın bereketi, aşure ile taçlanıyor. Evlerdeki bu neşenin çoğalması için bir vesile olan aşurenin yapımına özen ve dua gerekir.

Aşure yapılırken okunacak dua

Aşureyi dua ile pişirmenin birçok fazileti vardır. Evin bereketine bereket katar ve o kişinin de bu bereketten nasibini almasını, o yılın hayırlı geçmesini sağlar.

Aşure, bilinenin üzerine 40 çeşitle yapılır. Fakat evlerimizde genelde 15 çeşitle yapılır.

En güzel aşure nasıl yapılır?

En güzel aşure malzemeleri nelerdir?

  • Buğday
  • Nohut
  • Fasulye
  • İrmik
  • Çörek otu
  • Kuru üzüm
  • Kuru kayısı
  • Şeftali 
  • Pirinç
  • Süt
  • Tuz
  • Karanfil
  • Tarçın
  • Limon suyu

Evde aşure nasıl yapılır?

  • Portakal suyu
  • Portakal kabuğu rendesi
  • Limon kabuğu rendesi
  • Gül suyu
  • Dolmalık fıstık
  • Ceviz içi
  • İncir
  • Havuç
  • Nişasta
  • Elma
  • Badem
  • Dut
  • Ayva
  • Vanilya

Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl yapılır?

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
  1. Van
  2. En güzel aşure malzemeleri nelerdir?
  3. gerçek aşure malzemeleri nelerdir?
  4. aşure yapımında kullanılan malzemeler
  5. buğdaysız aşure
  6. baklalı aşure
  7. limonlu aşure
  8. aşure buğdaylı
  9. aşure portakallı
  10. limonlu asure

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