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Kültür - Sanat En güzel anlamlı türkü sözleri | Dokunaklı türkü sözleri
Kültür - Sanat

En güzel anlamlı türkü sözleri | Dokunaklı türkü sözleri

Anadolu kültürünün vazgeçilmezlerinden olan türküler, sözlerinde pek çok anlam yatar. Her bir türkünün farklı farklı hikayeleri vardır. Bir türkü, aşk acısını, gurbet havasını, hasreti anlatır. Başka bir türkü ilan-ı aşk eder. Peki en güzel anlamlı türkü sözleri nelerdir? İşte dokunaklı türkü sözleri…

Yeniakit Publisher
2021-03-22 20:41:00 -
En güzel anlamlı türkü sözleri | Dokunaklı türkü sözleri

Her yörenin kendisine ait türküleri bulunur. Bu türküler, o bölgenin örf ve kültürünü barındırır. Türküler, konuşur ve anlatır. Türküler, insanın duygularının dışa vurmasının en güzel hallerinden biridir. Bu sebeple pek çok kişi en güzel anlamlı türkü sözleri arıyorlar.

Dokunaklı türkü sözleri

- Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım boşuna yandım, seni ilelebet benimsin sandım.

- Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız, mahşere kaldı.

- Nice sultanları tahttan indirdi, nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola gönderdi, bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm.

- Şu dağlarda kar olsaydım, simsiyah duman olsaydım, yine sever miydin beni, sahipsiz mezar olsaydım?

- Gönül çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun ne teli incit.

- Benim yaralarım tuzum tuzum der, bir derdim var bin dermana değişmem.

- Mezar taşlarını koyun mu sandın, adam öldürmeyi oyun mu sandın, drama mahpusunu evin mi sandın?

- Ölüm ile ayrılığı tartmışlar, elli dirhem fazla gelmiş ayrılık.

- Her güzele gönül verme ya sevilir ya sevilmez.

- Seyah oldum şu alemi gezerim, bir dost bulamadım gün akşam oldu.

- Gurbet elde bir hal geldi başıma ağlama gözlerim Mevla kerimdir.

 

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