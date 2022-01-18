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Ekonomi En fazla kira sertifikası ihracı Albaraka Türk’ten
Ekonomi

En fazla kira sertifikası ihracı Albaraka Türk’ten

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, katılım bankaları tarafından ihraç edilen kira sertifikaları; 2021 yılında toplam 96.9 milyar TL hacme ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 21:45:00 -
En fazla kira sertifikası ihracı Albaraka Türk’ten

2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 79 büyüyen sektörde en büyük payı ise yüzde 23’le Albaraka Türk aldı. Kira sertifikası ihraçlarının bu yıl da ön planda olmaya devam edeceğini belirten Albaraka Türk Genel Müdür Vekili Malek K. Temsah, bu yıl kurumsal firmaların kira sertifikası ihraçlarına da aracılık edeceklerini duyurdu.

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