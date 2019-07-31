En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,84 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,541933 1,27 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014758 1,01 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020691 0,84 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044149 0,69 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,048841 0,55 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,932357 0,40 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,843046 0,35 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,618228 0,28 İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 105,110746 0,27 Ak Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,042698 0,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.