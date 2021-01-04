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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:51:06 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,85 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0440231,97
Fiba Portföy Altın Fonu0,0373171,85
İş Portföy Altın Fonu0,0489721,85
Deniz Port. Altın Fonu0,0544791,75
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0429571,74
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2561301,72
HSBC Portföy Altın Fonu3,7533461,66
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0633111,65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0595921,61
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1044481,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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