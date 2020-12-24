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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:16:36 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,20 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon4,0588762,56
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6785532,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103091,94
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,8280161,82
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,8348351,70
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,6806691,57
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1089961,51
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3984221,32
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5541091,22
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,5947741,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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