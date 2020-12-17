En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,91 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,025987
|1,33
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,402544
|1,06
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,059126
|0,91
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117993
|0,73
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,012398
|0,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,878676
|0,63
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,228291
|0,60
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056357
|0,48
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,313760
|0,46
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,196184
|0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)