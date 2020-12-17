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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:10:13 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,91 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0259871,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,4025441,06
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0591260,91
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1179930,73
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0123980,66
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8786760,63
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2282910,60
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0563570,48
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3137600,46
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1961840,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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