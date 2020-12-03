En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,48 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,35 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 16,306851 1,50 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,010153 1,48 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,440721 1,35 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,469583 1,13 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,407544 1,01 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,025349 1,01 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126349 0,89 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,161798 0,89 TEB Portföy Altın Fonu 0,107331 0,82 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060401 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)