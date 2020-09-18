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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:25:23 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,36 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,13 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009161 2,55
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,970801 1,36
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,560328 1,13
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066202 0,80
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042482 0,78
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195727 0,77
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 723,716383 0,74
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021655 0,72
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,174936 0,70
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084949 0,64

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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