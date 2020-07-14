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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:20:40 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,97 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,80 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 4,60 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,855844 4,97
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,359884 4,80
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,655877 4,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,095821 4,41
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,234883 4,12
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227912 3,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,524199 3,90
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041536 3,90
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,271527 3,83
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029749 3,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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