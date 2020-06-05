En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,82 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,47 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040656
|1,82
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,594486
|1,47
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,170549
|1,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,073869
|1,37
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037307
|1,31
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,131683
|1,31
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007657
|1,27
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032406
|0,84
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,181141
|0,78
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090720
|0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)