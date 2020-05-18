  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kızılay’dan Yemen’e 2 bin gıda kolisi

İyilik Derneği’nden İdlib’e 7 tır yardım

Almanya’da camiler 20 Mayıs’ta açılıyor

Sevda Noyan kimdir? Sevda Noyan ceza mı alacak?
için kalan
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:46:04 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,38 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,003180 4,38
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006445 3,38
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,184621 1,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017760 1,60
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,981766 1,44
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,226238 1,32
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,059460 1,31
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,961165 1,18
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,691963 1,15
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,311403 1,12


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı