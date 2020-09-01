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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:16:54 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,94 ile "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,059778 2,15
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038556 0,96
İş Portföy Altın Fonu 0,050372 0,94
Garanti Portföy Altın Fonu 0,128090 0,94
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,190575 0,94
TEB Portföy Altın Fonu 0,109439 0,94
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065255 0,93
Ak Portföy Altın Fonu 0,103430 0,93
Deniz Port. Altın Fonu 0,056067 0,92
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,889174 0,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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