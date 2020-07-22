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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:28:00 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,24 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 30,182136 6,21
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008499 2,32
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020646 2,24
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,095965 1,90
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,543868 1,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037461 1,58
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,892947 1,03
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 40,397651 1,00
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032949 0,95
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031636 0,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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