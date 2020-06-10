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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:48:47 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,50 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033967 1,65
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,364624 1,58
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,493867 1,50
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,263377 1,34
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007948 0,89
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053064 0,87
HSBC Portföy Altın Fonu 3,169602 0,82
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050011 0,81
Fiba Portföy Altın Fonu 0,031273 0,80
TEB Portföy Altın Fonu 0,089205 0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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