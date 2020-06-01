En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,23 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007298
|4,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|95,560200
|2,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,054358
|2,11
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,452208
|1,87
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027049
|1,38
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043873
|1,05
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085662
|1,00
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,991487
|0,94
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,076351
|0,88
|HSBC Portföy Değ. Fon
|105,433582
|0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)