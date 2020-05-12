En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,22 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,17 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,367661 1,88 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024500 1,22 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,466569 1,17 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,818552 1,14 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030970 1,11 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,825478 1,01 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,152065 0,93 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,081599 0,83 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,576999 0,81 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039221 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

