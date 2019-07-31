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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0156961,02
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0188270,58
Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF0,0122420,39
Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0164500,36
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0200990,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0128860,33
Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF0,0166120,28
Katılım Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0164940,27
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF0,0371130,26
Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF0,0181950,26




(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
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