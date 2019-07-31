En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,015696 1,02 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,018827 0,58 Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF 0,012242 0,39 Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,016450 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020099 0,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012886 0,33 Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF 0,016612 0,28 Katılım Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,016494 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,037113 0,26 Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF 0,018195 0,26







(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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