En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,00 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,88 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,050964 2,34 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,115561 2,00 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171403 1,88 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,089622 1,86 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033725 1,82 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,137637 1,78 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,083300 1,78 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,029679 1,77 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,178768 1,75 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,157833 1,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)