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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:08:23 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,00 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,88 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0509642,34
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1155612,00
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1714031,88
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0896221,86
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0337251,82
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1376371,78
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0833001,78
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0296791,77
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1787681,75
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1578331,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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