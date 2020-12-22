En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,91 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052268
|1,18
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050132
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052190
|0,91
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053937
|0,85
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047439
|0,84
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051763
|0,83
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031111
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053660
|0,72
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031461
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014492
|0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)