En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,30 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,64 ile "ZEM Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020004
|1,30
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053076
|0,68
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051060
|0,64
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051408
|0,63
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053199
|0,63
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049242
|0,59
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049366
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051387
|0,54
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054632
|0,54
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031130
|0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)