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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:47:42 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,22 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 2,16 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" ve "HEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Hisse Senedi EYF0,0944552,22
ZEM Hisse Senedi EYF0,0250542,16
HEM Hisse Senedi EYF0,0241632,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0917382,12
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0919942,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0462012,09
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1388292,00
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1037421,98
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0824091,93
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0351061,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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