En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,22 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 2,16 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" ve "HEM Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,094455
|2,22
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,025054
|2,16
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,024163
|2,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091738
|2,12
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,091994
|2,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,046201
|2,09
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,138829
|2,00
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,103742
|1,98
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,082409
|1,93
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035106
|1,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)