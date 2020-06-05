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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:16:02 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,79 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083094 1,19
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025027 0,84
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,082677 0,79
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,119360 0,77
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087147 0,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043679 0,74
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078584 0,72
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012022 0,70
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102304 0,69
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080645 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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