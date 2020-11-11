En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,31 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,27 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054731 2,31 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072526 2,27 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043429 1,68 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022839 1,57 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032841 1,55 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,076677 1,32 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,025122 1,18 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032713 1,10 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,138263 1,08 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,027277 1,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

