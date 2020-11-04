En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,047465 2,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079250 2,48 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079068 2,48 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,042198 2,10 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062848 1,94 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,104811 1,94 VEM Hisse Senedi EYF 0,081893 1,93 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,121784 1,92 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,090962 1,92 HEM Hisse Senedi EYF 0,020978 1,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

