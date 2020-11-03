En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,39 ile "Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 2,64 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 2,56 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011738
|9,39
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020966
|2,64
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030155
|2,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050792
|2,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035560
|2,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,044054
|2,23
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,027260
|2,16
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,126576
|2,12
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029942
|2,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039037
|2,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)