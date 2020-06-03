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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:47:01 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,12 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032245 2,69
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036814 2,01
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028616 1,12
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,121770 1,11
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097970 1,02
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025645 1,01
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058544 1,01
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074829 0,99
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075026 0,99
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077625 0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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