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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:49:02 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,78 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032674 0,84
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040799 0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041358 0,78
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024883 0,78
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039993 0,78
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042565 0,78
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039544 0,77
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037467 0,77
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044131 0,77
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012668 0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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