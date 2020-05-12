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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:50:28 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,53 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,34 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035042 1,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024609 1,53
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017821 1,34
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023796 1,28
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016537 1,27
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075219 1,04
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024086 1,00
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,023285 0,72
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113938 0,63
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029662 0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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