  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:17:26 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 0,60 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "İİş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,815254-1,02
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu136,568158-0,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,123756-0,56
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044751-0,50
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037989-0,49
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,769127-0,38
Fiba Portföy Altın Fonu0,037982-0,28
Deniz Port. Altın Fonu0,055480-0,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,064540-0,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,864379-0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu:
Dünya

Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu: "Büyük Turan'a ilerliyor biz izliyoruz"

Türkiye’nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen Emekli Rus Korgeneral L..
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
ABD, kritik bölgeye 4 gemi, 5 bin asker konuşlandırdı
Dünya

ABD, kritik bölgeye 4 gemi, 5 bin asker konuşlandırdı

ABD, Somali'den 800 askerini çekerken, 5 bin civarında asker taşıyan ve 4 gemiden oluşan bir çıkarma birliğini Somali kıyılarına konuşlandır..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay