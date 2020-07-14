  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:20:39 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,64 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 103,966593 -1,98
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063082 -1,71
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008163 -1,64
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079685 -0,90
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071736 -0,46
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030880 -0,39
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036364 -0,14
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,902074 -0,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588163 -0,08
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,503250 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı