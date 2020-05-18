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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:49:26 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,86 ile "Ak Portföy AGI Değ. Fon", yüzde 0,84 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026232 -1,87
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,146907 -0,86
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,997590 -0,84
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 91,415490 -0,78
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068596 -0,75
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024903 -0,75
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,608611 -0,71
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034566 -0,63
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,815773 -0,62
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 664,175940 -0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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