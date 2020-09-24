En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,22 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,37 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,02 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|37,211958
|-4,22
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,072536
|-2,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|116,649387
|-2,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,091143
|-1,97
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032336
|-1,86
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,197262
|-1,14
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034778
|-1,13
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,932830
|-1,10
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,893728
|-0,85
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,101442
|-0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)