En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,64 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 1,62 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,55 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042405 -1,64 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,301563 -1,62 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,979074 -1,55 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,182830 -1,50 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021421 -1,49 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,253757 -1,45 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069533 -1,41 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067811 -1,34 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,071967 -1,34 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,253216 -1,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

