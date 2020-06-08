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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:49:34 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,662254 -2,02
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033167 -1,87
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,534455 -1,63
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 36,564825 -1,53
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,157957 -0,92
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087798 -0,62
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,737339 -0,45
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007989 -0,41
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110702 -0,35
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,163892 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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