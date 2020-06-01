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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:13:50 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 1,01 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,00 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,277478 -1,15
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086773 -1,01
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,003776 -1,00
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019240 -0,78
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,062955 -0,77
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034796 -0,59
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,814855 -0,58
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034549 -0,47
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,073790 -0,38
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,200501 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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