En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,99 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 2,91 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,162957
|-3,99
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037047
|-2,91
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041865
|-2,65
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,554166
|-2,28
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082684
|-2,21
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042347
|-2,21
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,085156
|-2,10
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,669013
|-2,02
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030663
|-1,72
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,446183
|-1,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)