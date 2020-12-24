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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:19:57 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051485-0,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048675-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048198-0,28
NN Hay. Em. Altın EYF0,030071-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050022-0,28
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049649-0,27
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014366-0,27
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047170-0,27
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015112-0,26
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,099184-0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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