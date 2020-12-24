En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051485
|-0,28
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048675
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048198
|-0,28
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030071
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050022
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049649
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014366
|-0,27
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047170
|-0,27
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015112
|-0,26
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099184
|-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)