En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,15 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,13 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051160
|-3,15
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044284
|-2,70
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019740
|-2,13
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,030369
|-2,11
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,033333
|-2,05
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033123
|-2,03
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024598
|-2,02
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,108293
|-2,01
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,168244
|-1,97
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,144921
|-1,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)