En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,113454 -0,80 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,030663 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,097892 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029285 -0,41 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,088569 -0,40 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,063160 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049599 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057679 -0,31 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,033703 -0,29 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,049188 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)