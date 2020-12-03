En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,43 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075020
|-0,83
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019400
|-0,56
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029176
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020227
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057481
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019440
|-0,27
|VEM Katkı EYF
|0,019552
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020093
|-0,25
|ZEM Katkı EYF
|0,020754
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020846
|-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)