En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,41 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,074823
|-0,83
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019682
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,089881
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089660
|-0,40
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,023632
|-0,40
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,024509
|-0,40
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,092339
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,154987
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,025557
|-0,29
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,145282
|-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)