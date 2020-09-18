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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:30:24 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,33 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettirenler fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,35
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,27
VEM Katkı EYF 0,018178 -0,86
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030700 -0,85
HEM Katkı EYF 0,018006 -0,85
ZEM Katkı EYF 0,019300 -0,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019150 -0,82
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018893 -0,77
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018172 -0,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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