En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,86 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040736 4,03 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029167 3,86 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020253 3,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043455 3,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030543 3,56 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090275 3,45 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037267 3,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070777 3,13 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043651 2,87 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,112971 2,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)