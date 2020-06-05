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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:16:53 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032371 -1,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037342 -0,86
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023908 -0,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033407 -0,54
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013017 -0,53
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012264 -0,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038747 -0,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040080 -0,53
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038336 -0,52
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024106 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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