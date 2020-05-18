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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:07:30 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,87 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,75 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029379 -1,28
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,079550 -0,87
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024894 -0,75
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064939 -0,46
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016783 -0,44
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042050 -0,41
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057323 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054888 -0,40
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018436 -0,39
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042471 -0,39


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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