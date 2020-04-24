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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

2020-04-24 14:50:38 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,17 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,10 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038068 -0,18
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017259 -0,17
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015885 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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